Brutta caduta per Acosta durante le prove libere in Austria: tocca i freni nel tratto compreso tra curva 3 e curva 4 e viene disarcionato dalla moto a 290 km/h. Pilota fortunatamente ok, mentre è inevitabile l'intervento della bandiera rossa (stop durato 4 minuti) per permettere di pulire il tracciato. Una sessione complicata per lo spagnolo, che era scivolato poco prima in un altro punto della pista. Di seguito la fotosequenza della caduta

