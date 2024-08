Primo tempo con record della pista per Bagnaia nelle pre-qualifiche in Austria: "Abbiamo provato tutto quello che c'era da provare - ha spiegato a Sky -. Mi sono trovato bene da subito e nel pomeriggio abbiamo fatto un ulteriore step". Poi sulle gomme: "Non me la sono sentita di provare la hard all'anteriore, ho visto che tutti quelli che l'hanno montata sono scivolati e non mi dava gran fiducia. Vedremo per la Sprint". Chiusura sui rivali: "Martin, Marquez e Morbidelli sono molto veloci"

RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE