Il pilota romano ha riportato una lussazione della spalla sinistra dopo una caduta nelle pre-qualifiche, per la quale è stato necessario il trasferimento in ospedale. Salucci: "Gli è uscita molto la spalla, non sono riusciti a rimettergliela dentro al centro medico e ora è in ospedale perché forse dovranno fargli un'anestesia per farla rientrare. Dopo farà una risonanza magnetica e vedremo i danni che ha causato, speriamo non sia nulla di grave"

