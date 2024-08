Il team Pertamina VR46 ha annunciato Franco Morbidelli come compagno di squadra di Fabio Di Giannantonio: il pilota italiano, che era in scadenza a fine anno con Pramac, resterà dunque in sella a una Ducati nel 2025 e guiderà la Desmosedici GP24, la stessa moto che ha a disposizione in questa stagione. Ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo

Dopo aver rinnovato il contratto a Fabio Di Giannantonio il team Pertamina Enduro VR46 chiude la line-up per il 2025: ufficiale l'ingaggio di Franco Morbidelli, che era in scadenza con Pramac a fine anno. Il pilota italiano ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo e resterà in sella a una Ducati GP24 anche per la prossima stagione. Lavorerà con Matteo Flamigni, ex di Valentino Rossi e attuale capotecnico di Marco Bezzecchi. A questo punto, per completare il puzzle di Borgo Panigale nella griglia 2025, manca solo l'annuncio di Fermin Aldeguer in Gresini.