Super 2° posto per Morbidelli nelle pre-qualifiche di Spielberg, proprio nel giorno dell'annuncio ufficiale in VR46: "Bel modo di chiudere la giornata - dice a Sky -. Ho una grandissima relazione con tutti i ragazzi del team, sono cresciuto là. Arrivare a correre per la squadra di Vale mi riempie d'orgoglio, voglio fare bene per ripagarli di tutto quello che mi hanno dato negli ultimi anni". Poi sul weekend in Austria: "Il passo è buono, Pecco ha qualcosa in più di tutti, vediamo"

