Scivolata per Marc Marquez nella Sprint Race di Spielberg. Il pilota del team Gresini è caduto al decimo giro, mentre si trovava in seconda posizione alle spalle di Pecco Bagnaia. Lo spagnolo ha provato a rientrare in gara, ma è stato costretto al ritiro a causa di alcuni problemi sulla sua Ducati. "Mi sono preso un rischio, ho visto Bagnaia vicino e ci ho provato", ha spiegato lo spagnolo a Sky

IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARQUEZ