Chissà che la settima pole position di Celestino Vietti (quella precedente, piuttosto recente, risale a due gran premi prima) non significa un decisivo cambio di passo. Il pilota della Fantic arriva dal podio di Silverstone, potrebbe aver trovato quella continuità la cui mancanza fino ad oggi ha rappresentato un po’ la sua caratteristica. Insieme al talento che tutti gli riconoscono. La gara dirà di più. Giornata positiva per la casa italiana che di fianco al piemontese schiera Aron Canet col secondo tempo. Chiude la prima fila Sergio Garcia che si ritrova suo malgrado un’occasione d’oro tra le mani. Il compagno di squadra e diretto avversario in classifica Ai Ogura salterà la gara per l’infortunio alla mano rimediato sabato mattina durante le Fp3. Il giapponese, partito in quarta venerdì, dovrà saltare il gran premio austriaco.

Arbolino con il 4° tempo, ma scatterà 7°

Nemmeno Joe Roberts sembra rappresentare un vero pericolo per il leader del mondiale: il californiano irriconoscibile, si è fermato all’undicesimo posto. Buio pesto anche per Fermin Aldeguer, già in difficoltà venerdì, passato attraverso le Q1, e finito ancora più lontano, in diciassettesima posizione. Al contrario, il suo compagno di box, Alonso Lopez, ha fatto il percorso inverso, sempre tra i migliori dal primo giorno, ha chiuso con promettente quinto posto. Se Vietti è primo, e migliore degli italiani, non va dimenticato il quarto posto di Tony Arbolino (che però scatterà 7° a causa di 3 posizioni di penalità in griglia per aver ostacolato Canet in pre-qualifica). Le qualifiche sono state interrotte per la caduta di Gonzalez.