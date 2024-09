A Misano non abbiamo registrato l’ennesimo cambio di leader in vetta al mondiale dopo 4 GP in cui c’era stata l’alternanza Bagnaia-Martin, ma gli indicatori di un mondiale serrato come non mai ci sono tutti. Innanzitutto, il distacco: solo 7 punti tra Martin e Bagnaia a 7 GP e 7 Sprint dalla fine. È il secondo valore di tutti i tempi al 13° round, dopo il pari di Marc Marquez e Dovizioso nel 2017. La differenza non è molta, ma sono molti di più i punti in palio. Rispetto al "tradizionale" 2017, 5 GP davano 125 punti, mentre nell'"ipervitaminico" 2024, con 2 GP in più da qui alla fine dell’anno e 7 Sprint, il massimo obiettivo sono ben 259 punti, più del doppio. Tornando ai cambi di leader al vertice, ce ne sono stati 5 finora, ad una lunghezza dal record del 2008 e 2017.