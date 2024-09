Nonostante Irta avesse specificato ai team che ne avevano fatto richiesta che i nuovi criteri per le deroghe per gli ingressi sotto il limite di età non fossero retroattivi, un cambio dell'ultimo momento permetterà al pilota di Marc Márquez di fare il Mondiale 2025

Il regolamento della Moto3 non permette ai piloti minorenni di correre: ma ci sono alcune eccezioni per i talenti più meritevoli, che possono anticipare a 17 anni il debutto nel motomondiale a patto di chiudere nei primi tre posti della classifica almeno uno dei due campionati propedeutici più importanti, il JuniorGp e la Red Bull Rookies Cup. Questo tipo di deroga è entrata in vigore nel 2024, precedentemente soltanto il vincitore dei campionati poteva usufruire di questo vantaggio. Pertanto a inizio stagione qualche team si è informato per sapere se con il cambiamento in atto dal 2024 si considerassero retroattivamente i risultati dei campionati precedenti, per permettere ad esempio al terzo classificato della Rookies Cup 2022 o 2023 di correre nel Mondiale 2025. Un esempio non casuale: il terzo classificato della Rookies Cup 2022 e 2023 è stato Máximo Quiles, tra i talenti più brillanti in circolazione. Lo spagnolo è talmente veloce che ha catturato l'attenzione di Marc Márquez, che ne è diventato agente.

Irta modifica il regolamento: ora la deroga è retroattiva Nel round di Misano della Rookies Cup 2024 un weekend disastroso si è chiuso per Quiles con una visita all'ospedale per le conseguenze di un brutto highside in gara 1 e con il quinto posto finale in campionato. Considerata la situazione di classifica complicata anche nel JuniorGp, e la non retroattività della deroga, per Quiles la conseguenza diretta è stata semplice: esclusione dalla Moto3 2025. Ma in questo weekend di pausa del motomondiale, nel silenzio generale ma nell'esplosione successiva di rumors nel paddock del JuniorGp che corre a Jerez, è successo qualcosa di imprevedibile. La Fim ha cambiato il regolamento aggiungendo una postilla: "In any season". In qualunque stagione. Ossia, contro le indicazioni di Irta ai team di inizio e metà stagione, ha reso retroattiva la deroga sull'età per i primi tre classificati dei campionati propedeutici.

La "regola Quiles" Erano già in corso trattative per cercare di ammorbidire la rigidità dei limiti di ingresso. Per esempio Emilio Alzamora, ex manager di Marc Márquez, stava provando a trovare una soluzione per favorire l'ingresso immediato di uno dei suoi piloti, l'italiano Guido Pini. D'altronde in passato Alzamora con i suoi buoni uffici aveva prodotto una "regola Márquez", permettendo a Marc di entrare in MotoGp nel 2013 con il team HRC ufficiale (fino a quel momento i debuttanti dovevano obbligatoriamente fare una stagione di apprendistato in un team satellite) e una "regola Quartararo", che permise a Fabio di partecipare al motomondiale da vincitore del JuniorGp pur con 16 anni ancora da compiere. Ora, dunque, ecco la "regola Quiles" che farà anticipare l'ingresso in Moto3 al pilota seguito dalla famiglia Márquez. Una regola che taglia qualsiasi possibilità a un ulteriore accordo per i piloti nella situazione di Pini da una parte, e che provoca uno stravolgimento negli schieramenti dei piloti 2025 dall'altra.

Stravolgimento negli schieramenti dei piloti 2025 Valentín Perrone, terzo in Rookies Cup 2024, perde il suo posto "acquisito" in Tech3 e il suo futuro è incerto; Álvaro Carpe, vincitore della Rookies, correrà come previsto con il team Ajo; ma il suo compagno con ogni probabilità non sarà Rueda, bensì proprio Máximo Quiles. José Antonio Rueda, che ha appena ottenuto la sua prima vittoria in carriera ad Aragón, è pronto a diventare per il 2025 il compagno di Jacob Roulstone sulla Ktm Tech3 lasciata libera dal passaggio di Holgado in Moto2 con Aspar.