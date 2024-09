MotoGP, il Ceo di Liberty torna sull'interesse di Hamilton per avere un team

Anche Lewis Hamilton ha manifestato interesse all'acquisizione di un team in MotoGP. Per il CEO di Liberty Media, Greg Maffei: "C'è tanto interesse, mi hanno chiamato in molti. E' un prodotto eccitante, vogliamo espanderci come fatto con la F1". 'Sir' Lewis qualche mese fa non aveva chiuso le porte, incalzato dalla nostra Mara Sangiorgio: "Un giorno, chissà..."

Lewis Hamilton e l'interesse ad acquisire un team in MotoGP come espressione di un mondiale in salute e pronto ad un altro salto di qualità. È l’idea anche del CEO di Liberty Media, Greg Maffei, intervenuto alla Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference. Il Motomondiale aspetta il via dell’Autorità Antitrust Europea per passare nelle mani di Liberty Media, già proprietaria della F1 dal 2106. Potrebbe non essere quello però l'unico punto in comune tra i due motorsport più seguiti al mondo. L'altro potrebbe essere infatti l’incrocio di interessi di chi come Hamilton - appasionatissimo di moto e dal 2025 al volante della Ferrari - sarà vede un business in crescita.

Maffei: "MotoGP è un prodotto incredibilmente affascinante" "Quando abbiamo annunciato l'acquisizione della MotoGP, per fare un ottimo esempio, ci hanno chiamato immediatamente per dirci 'Voglio comprare una squadra', anche persone come Lewis Hamilton, perché hanno visto quello che è successo in Formula 1 e vogliono seguirlo - ha detto Maffei, come riportato da 'Motorsport.com' -. Penso che la MotoGP sia un prodotto incredibilmente eccitante. Penso che ci sia l'opportunità per espandersi. Abbiamo visto cosa siamo stati in grado di fare con la Formula 1 raccontando le storie, umanizzandole, rendendo la storia più ampia, assicurandoci che il mondo comprendesse l'ampiezza di ciò che stava accadendo".

Quella risposta a Sky: "Interessato alla crescito del Motomondiale" Il 7 volte campione del mondo aveva risposto a una domanda sul suo interesse per la MotoGP anche a una domanda della nostra Mara Sangiorgio. In occasione del weekend di Silverstone di F1 lo scorso luglio, 'Sir' Lewis aveva detto: "Ho sempre amato il Motomondiale, sono interessato alla crescita dello sport ma non siamo a quel punto (acquisire un team, ndr)". approfondimento Hamilton: "Team in MotoGP? Magari nei prossimi 5-10 anni"