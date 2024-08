Terzo gradino del podio per Bastianini in Austria, al termine di un weekend chiuso in crescendo: "Ho sofferto tanto in questi giorni, abbiamo provato diverse soluzioni e siamo riusciti a migliorare - il commento a Sky -. Mi è mancato qualcosa rispetto a Bagnaia e Martin, ma va bene così per come si era messa. Oggi il podio era inaspettato, non pensavo di riuscirci: questa volta ci possiamo accontentare". Chiusura sul Mondiale: "Chissà, magari riesco a riavvicinarmi un po'..."

ENEA SULL'OBIETTIVO MONDIALE