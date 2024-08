Un mai domo David Alonso vince il Gran Premio d'Austria dopo una rimonta dalla sesta posizione di partenza e una penalità scontata in gara. Il colombiano allunga in classifica su Ortola, che, partito dalla pit lane e non dalla prima casella dopo la pole, chiude in 9° posizione. Sul podio Munoz e Holgado, seguiti da Piqueiras e Viejer. Rossi e Bertelle i migliori degli italiani, 10° e 11°

Mai darlo per perso. David Alonso, nonostante la penalità scontata in corsa (rimediata sabato) e la partenza dalla seconda fila, nonostante in qualifica prendesse paga da altri cinque piloti, alla fine ha vinto lui. Che dire? Il colombiano vola anche in classifica dove stacca Ortola di 71 punti. Nemmeno Veijer sembrava in forma a questo giro, a metà gara s’era portato pure in testa ma è durato poco. E nel finale non è riuscito a rimanere a tiro del podio, battuto persino dal giovane Piqueras, terzo e primo della Honda (sulla pista della Ktm). Alonso dopo il long lap pagava un ritardo di tre secondi e mezzo, a metà corsa ha messo il turbo e in pochi giri ha azzerato il distacco. Munoz e Holgado non sono riusciti a mettergli le ruote davanti nemmeno per una curva nella volata decisiva.