Anche l'ultimo posto Gresini è stato occupato: Fermin Aldeguer sarà il compagno di Alex Marquez per le prossime due stagioni, prendendo il posto di Marc Marquez che andrà in Ducati. "Sono felicissimo di entrare a far parte della famiglia Gresini", le prime parole del 19enne spagnolo attualmente in Moto2, "È un'opportunità incredibile poter debuttare in MotoGP con questo fantastico team nel quale hanno corso grandissimi piloti e con la miglior moto della griglia". Sarà al volante della GP24, la Ducati che stanno guidando i piloti ufficiali di Borgo Panigale e i piloti Pramac in questa stagione: "Spero di adattarmi rapidamente, ci sarà da fare un passo alla volta, ma c'è tantissima voglia di essere già a Valencia per i primi test del prossimo anno. Un ringraziamento a Nadia e Gigi per la fiducia, sarà ripagata".