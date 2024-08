Il circuito della Repubblica Ceca torna in MotoGP dopo un’assenza di quattro stagioni. Accordo stipulato con Dorna dal 2025 al 2029. "Un tracciato fantastico sul quale si sono consumati alcuni episodi memorabili della nostra lunga storia", ha detto il CEO di Dorna Ezpeleta

Brno torna in MotoGP . Il circuito della Repubblica Ceca ha infatti firmato con Dorna un contratto fino al 2029 tornando , a partire dalla prossima stagione , nel Motomondiale dopo 4 anni di assenza . Un ritorno storico considerando che nella sua storia Brno ha ospitato ben 50 Gran Premi, con il primo nel 1965 . L’ultimo vincitore di MotoGP è stato, nel 2020, Brad Binder sulla KTM .

Ezpeleta: "Felici del ritorno di Brno, è un tracciato fantastico"

Ad annunciare il ritorno di Brno in calendario, è Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna: "Annunciare il nostro ritorno a Brno ci rende felici. Fa parte della nostra tradizione ed è un tracciato fantastico sul quale si sono consumati alcuni episodi memorabili della nostra lunga storia. Siamo davvero entusiasti di tornare, e ancora di più di farlo, rispetto al passato, con un fine settimana arricchito dalla Tissot Sprint, che darà al pubblico presente la possibilità di godersi ancora di più l’esperienza e vedere i propri eroi da vicino. Ricordo le colline attorno alla pista piene di pubblico, che trasmettevano tanta passione. Questo Gran Premio è stato il più frequentato dell'anno in diverse occasioni. Siamo molto contenti di riportare la MotoGP in Repubblica Ceca".