Quattro moto nelle prime 10 posizioni, un poker di Aprilia direttamente al Q2. E' iniziato come meglio non poteva il weekend per la casa di Noale al Motorland: Aleix Espargaró e Maverick Vinales hanno chiuso rispettivamente 2° e 3° alle spalle di Marc Marquez nelle pre-qualifiche del GP Aragon. Bene anche il team satellite Trackhouse, con Raul Fernandez e Miguel Oliveira 9° e 10°. "Sono passato dal penultimo tempo del primo turno al secondo in assoluto e quasi non mi spiego come sia stato possibile", spiega Espargaró. Credo dipenda anche dall'asfalto, che devo ancora interpretare al meglio. Le temperature delle gomme sono davvero molto alte, critiche, direi, e un po' mi preoccupa pensando alla gara lunga. Ma siamo andati forte e questo mi conforta".