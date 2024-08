La MotoGP è in pista ad Aragon, weekend da vivere tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW . Si parte venerdì 30 agosto con prove libere (dalle 10.45) e pre-qualifiche (ore 15). Sabato solito show con qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica gran finale: la gara della top class è in programma alle 14, preceduta dalla Moto3 alle 11 e dalla Moto2 alle 12:15

La MotoGP è pronta a vivere un altro weekend show in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, dove continua l'entusiasmante duello tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, separati da 5 punti dopo 11 gare. Alle spalle dei due 'litiganti' ci sono Enea Bastianini e Marc Marquez, pronti a sfruttare ogni occasione per rimettersi in corsa per il titolo mondiale. Dopo il giovedì dedicato alle parole della vigilia, venerdì 30 agosto si inizia a fare sul serio: alle 10.45 ci sono le prove libere 1, alle 15 poi spazio alle pre-qualifiche. Sabato al mattino c'è la caccia alla pole (dalle 10.50), nel pomeriggio la Sprint Race alle 15 per assegnare i primi punti del weekend. Domenica gran finale al Motorland: la gara della top class scatta alle 14, preceduta dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15).