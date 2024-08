Marini ha parlato a Sky dell'addio al team VR46 per andare in Honda: "Non sono pentito, poi se tra 5 anni saremo ancora ultimi allora sì, ma faremo in modo di cambiare la situazione. Vale (il fratello Valentino Rossi, ndr) è stata la prima persona con cui ho parlato appena è emersa questa possibilità". Poi sulla situazione della casa giapponese: "Non mi aspettavo che all'inizio la moto non fosse neanche all'altezza dell'anno precedente. Ora siamo cresciuti e possiamo tornare in alto"

