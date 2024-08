Caduta in Curva 5 per Jorge Martin durante il suo primo tentativo nelle qualifiche ad Aragon: lo spagnolo ha perso l'anteriore ed è finito a terra, fortunatamente senza conseguenze. Rientrato in pista con la seconda moto, Martin è riuscito a centrare il quarto tempo a 8 decimi di distanza dalla pole di Marc Marquez. Guarda la sua scivolata nel VIDEO sopra

LA SPRINT RACE LIVE, CLICCA QUI