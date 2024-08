Un super Marc Marquez firma la pole position ad Aragon con un vantaggio di più di 8 decimi sul secondo. Con lui in prima fila anche Acosta e Bagnaia, poi Martin, Alex Marquez e Morbidelli. Costretto alla rimonta Bastianini che scatterà 14°. Alle 15 semaforo verde della Sprint Race, domenica gara lunga alle 14 con la stessa griglia di partenza. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

