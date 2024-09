Il GP Aragon di Bagnaia è finito a 6 giri dalla fine, dopo un incidente con Alex Marquez: "Dinamica chiara, mi ha visto e ha anche dato un colpo di gas - dice a Sky -. Quando uno ti prende in pieno, poi chiede scusa. E invece non mi ha neanche voluto parlare". Poi sulle sue condizioni: "Ho abbastanza male alla spalla sinistra ma per fortuna non c'è niente di rotto. Vediamo in questi giorni di fare un bel lavoro per arrivare in forma a Misano". Nel VIDEO sopra l'intervista completa

VIDEO E ANALISI DELL'INCIDENTE