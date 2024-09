Quarto successo nella classe media per il britannico dopo un super duello con il milanese, tornato sul podio a distanza di quasi un anno dall'ultima volta. Terzo il turco Oncu. Lotta per il Mondiale apertissima con 6 piloti racchiusi in 50 punti. Vietti chiude al 10° posto, out Foggia

Quarto podio consecutivo, seconda vittoria in tre gare. Jake Dixon , trasformato, inizia a raccogliere in gara quanto seminato in prova. L’inglese ha vinto davanti a un ottimo Tony Arbolino , che gli ha conteso la vittoria fino a pochi giri dal traguardo, quando Dixon ha cambiato marcia. Partito benissimo, il pilota di Marc Vds si è anche persino portato al comando a inizio gara , con una super staccata su Dixon. Poi la risposta di Jake, e il lungo duello fino alla fine, determinato nel finale dall’ usura delle gomme , maggiore per l’italiano che ha dovuto desistere dall’inseguimento, dopo qualche tornata comunque molto veloce.

Tony non saliva sul podio da Phillip Island 2023 e ha così interrotto un lungo e frustrante digiuno: "Ma arrivare secondo non mi piace molto", il suo primo commento. "Le condizioni della pista, molto scivolosa, mi hanno aiutato” : l’analisi tecnica. "Sfortunato a inizio stagione, tante cadute ma adesso con 8 gare davanti tutto è possibile", il commento del team manager di Dixon, Aspar Martinez che intravvede anche la possibilità di lottare per il titolo.

Lotta Mondiale: Ogura accorcia su Garcia

La classifica in effetti si è accorciata. In 50 punti adesso sono raccolti sei piloti. Garcia resta al comando ma il suo vantaggio su Ogura si è ridotto a 12 lunghezze. Nessuno dei piloti di vertice esce bene dalla gara iberica. Lo spagnolo, condizionato dalla spalla lussata, ha chiuso malissimo il week end: partito dalla penultima fila si è ritirato al dodicesimo giro. Il suo compagno di squadra, ottavo al traguardo, non ne ha approfittato del tutto. Roberts si è steso all’ultimo giro, nel tentativo di superare Ramirez, in lotta per il settimo posto; in classifica il californiano è quarto a 32 punti, superato da Alonso Lopez, autore di un gara accorta, chiusa ai piedi del podio. Tra chi paga salato il risultato di Aragon c’è invece Aldeguer autore di un brutto high-side nel tentativo di superare Oncü. Lo spagnolo di Boscoscuro è scivolato al quinto posto in classifica (superato da Dixon). Il turco, terzo al traguardo, ha festeggiato il primo podio del suo Paese in Moto 2. Celestino Vietti ha chiuso 10°, out Dennis Foggia.