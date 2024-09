Jorge Martin, leader del Mondiale, è stato il più veloce con il tempo di 2:02.388, poi Miller e A. Fernandez, 4° Bastianini, 5° Bagnaia, che ha tre punti di svantaggio in classifica dallo spagnolo della Pramac. Marc Marquez, che ha vinto la Sprint di sabato e scatterà in pole nel GP di Aragon, ha scelto di non svolgere il warm up per evitare inutili rischi sulla pista bagnata (nel pomeriggio non è prevista pioggia al MotorLand).

LA CLASSIFICA DEL WARM UP