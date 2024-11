Pramac-Yamaha, non solo MotoGP: ufficiale il debutto del team in Moto2 a partire dal prossimo anno. I piloti saranno l'italiano Tony Arbolino, già vicecampione nel 2023 e lo spagnolo Izan Guevara, campione del mondo Moto3 nel 2022. L'operazione si lega al programma Yamaha BLU CRU, interamente dedicato alla crescita di nuovi giovani talenti MOTOGP, A BARCELLONA E' GIA' 2025: IL LIVE DEI TEST

Era ormai nell'aria e finalmente è arrivata anche l'ufficialità: nel 2025, la neonata collaborazione tra Yamaha e Pramac non sarà protagonista solamente in MotoGP, in quanto, la squadra capitanata da Paolo Campinoti e Gino Borsoi sbarcherà anche in Moto2, rafforzando così la partnership con il marchio giapponese annunciata dopo la separazione con Ducati. Un progetto dalle grandi ambizioni, che schiererà da un lato Tony Arbolino, vicecampione in Moto2 nel 2023, dall'altro Izan Guevara, campione del mondo Moto3 nel 2022, chiamato al riscatto dopo due stagioni difficili. Inoltre, il lancio della squadra si lega al programma Yamaha BLU CRU, con il quale, si legge nella nota ufficiale, "condivide gli stessi obiettivi, focalizzandosi sulla crescita di nuovi giovani talenti."

Arbolino: "Ho sempre amato la Yamaha, sono onorato" È un onore unirmi a Pramac e alla Yamaha nel loro nuovo progetto Moto2. Ho sempre amato la Yamaha per ciò che rappresenta come marchio e storia. Inoltre ho piena fiducia in Pramac che mi aiuterà a diventare un pilota migliore. Farò del mio meglio per ottenere i migliori risultati possibili. Il titolo in Moto2 è il nostro obiettivo. Grazie a loro per la fiducia che hanno riposto in me."

Guevara: "Vado in una squadra che è una famiglia" "Sono molto felice di questo nuovo capitolo che sto per iniziare. Vado in una squadra che è una famiglia e che è campione del mondo in carica della MotoGP.Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con una delle persone che mi hanno aiutato a diventare campione del mondo, Gino Borsoi. Conosco molte delle persone che lavoreranno nel team e so che sarà facile lavorare insieme. Soprattutto voglio ringraziare Pramac e Yamaha per avermi dato l'opportunità di correre con loro nel 2025. Sono sicuro che otterremo molti successi. Sono molto motivato da questo cambiamento e dal progetto in cui sarò coinvolto."