Dopo la Sprint dominata da Marc Marquez davanti a Martin, tornato in testa al Mondiale con 3 punti di vantaggio su Bagnaia (9° al traguardo), oggi si torna in pista ad Aragon per il gran finale con il catalano sempre in pole. La gara della top class è in programma alle 14, preceduta dalla Moto3 alle 11 e dalla Moto2 alle 12:15: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW



