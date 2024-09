Paolo Pavesio sarà il nuovo amministratore delegato di Yamaha Motor Racing a partire dal 1° gennaio 2025. Lin Jarvis, che ha ricoperto il ruolo per 26 anni, aveva annunciato la separazione nei mesi scorsi. "Non vedo l'ora di dare il benvenuto a Paolo", afferma il direttore generale Sumi, "Sono fiducioso che Yamaha possa garantire il futuro successo in MotoGP a cui tutti aspiriamo". Il Mondiale torna la settimana prossima per il Gp di Misano: da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW

Le parole del direttore generale di Yamaha Sumi

"Sia personalmente che a nome di Yamaha, vorrei ringraziare Jarvis per la sua dedizione e i suoi successi negli ultimi 26 anni. Il suo impegno, la sua diligenza e la sua leadership sono stati determinanti per il successo di Yamaha in MotoGP e sono felice che avremo ancora accesso alla sua conoscenza ed esperienza in futuro", afferma Takahiro Sumi, direttore generale Yamaha, "Jarvis sarà sostituito come Amministratore Delegato da Paolo Pavesio, che porta al ruolo una vasta esperienza maturata presso YME dove, come Direttore Marketing e Motorsport, ha guidato i team Yamaha ai titoli del Campionato Mondiale in WorldSBK, EWC e MXGP. Non vedo l'ora di dare il benvenuto a Paolo in YMR a gennaio e, sotto la sua guida, sono fiducioso che Yamaha possa garantire il futuro successo in MotoGP a cui tutti aspiriamo".