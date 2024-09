Dopo le parole del giovedì per i piloti MotoGP è tempo di scendere in pista a Misano: in corso le prove libere 1 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Nel pomeriggio, dalle 15, ci saranno poi le pre-qualifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. Forfait di Mir per la giornata di oggi: il pilota spagnolo è affetto da gastroenterite e verrà rivalutato più avanti

GP SAN MARINO, LA GUIDA TV