Siamo nella settimana che porta al Gran Premio di Misano e Luca Lunetta ha approfittato della vicinanza per andare a trovare gli Azzurri a Coverciano, in raduno per preparare gli impegni di Nations League. Prima di lasciare il centro, il pilota di Moto3 ha ricevuto una maglia personalizzata della Nazionale, con il suo cognome e il numero che usa in pista, il 58 come il suo idolo Marco Simoncelli.