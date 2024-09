Lunga chiacchierata del pilota romagnolo con il nostro Sandro Donato Grosso per 'Talent Time'. Enea, impegnato nel weekend del GP di Misano, ha ricordato la sua prima vittoria in assoluto proprio nella gara di casa ("Mi ero fatto biondo per l'occasione"), ma ha anche parlato del suo futuro: "Mi dispiacerà lasciare la Ducati - ammette - ma la KTM sta crescendo". L'intervista integrale

Come arrivi a questo weekend? Dopo la doppietta di Silverstone, in Austria e Spagna non sei riuscito a ripeterti.

L'anno scorso, dopo l'incidente di Barcellona, non hai potuto correre qui in Romagna.

Dal 2025 correrai per la KTM: in cosa è più forte della Ducati?

"In questo momento la Ducati è la moto di riferimento, ma la KTM sta crescendo. Ha un avantreno molto solido ed è uno dei fattori che mi ha indirizzato verso questa scelta, oltre al fatto di ritrovare il mio vecchio capotecnico Alberto Giribuola. Finché non ci salirò... non potrò dire nient'altro, ma credo che con me sarà efficace".

Ti piace il soprannome che ti abbiamo dato: 'Il pilota che sussurra alle gomme'?

(sorride). "Sì, mi piace molto. Però a volte sussurro un po' troppo...".

In chiave Mondiale, Misano potrebbe essere fondamentale?

"Sarà una battaglia molto dura. Tutti stanno sbagliando veramente poco, c'è un Marc Marquez in gran forma e anche se 71 punti di distacco da Martin sono tanti anch'io ci proverò fino alla fine".

Sei un campione e anche un ragazzo molto sensibile: quando pensi che dovrai lasciare il tuo ufficio a Marquez, hai qualche rimpianto su come sarebbe potuta andare?

"Mi spiace, ma l'ufficio e il camion andranno in pensione... quindi almeno questo non glielo lascerò (ride, ndr). Scherzi a parte, si era creato un bel rapporto all'interno del team, come una famiglia. Peccato, perché le cose stanno funzionando bene... ma evidentemente pensano che possano funzionare meglio".