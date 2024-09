Terzo posto per Martin nelle pre-qualifiche di Misano: "Sto un po' meglio rispetto a giovedì, sabato spero di essere al 100%. Sono partito nelle FP1 con la media dietro e la soft davanti e sono andato subito fortissimo. Nel pomeriggio abbiamo messo la soft dietro e siamo andati male. Pian piano abbiamo fatto dei cambiamenti che ci hanno permesso di migliorare, ora sappiamo cosa è successo. Per la vittoria, così come dice Bagnaia, siamo sempre io, lui e Marc"

