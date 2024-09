Il turco cade e picchia contro il muro ad alta velocità, è illeso e chiude terzo nel combinato. BMW resta in cima con Van Der Mark; Bulega 2°, Petrucci 6° davanti a Bautista (scivolato in FP2)

Attimi di paura, ma pilota quasi illeso

Sono stati attimi di grande paura, ma con il lieto fine. Toprak ha lasciato la pista sulle sue gambe uscendone illeso o quasi, riportando una contusione alla schiena e venendo trasportato in ospedale per accertamenti. In sua assenza, però, BMW si è consolata con la super prestazione di Michael Van Der Mark, che ha siglato il miglior tempo in 1’36”010 e si è ripetuto con buona costanza su ritmi rapidi. Dietro di lui ecco Nicolò Bulega, ormai una certezza con la Ducati Aruba, mentre al terzo posto c’è Razgatlioglu davanti all’altra M 1000 RR di Garret Gerloff (poleman qui l’anno scorso).