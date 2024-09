Bagnaia, 2° nella Sprint di Misano, analizza così la baby race del GP San Marino a Sky: "L'anteriore a un certo punto mi ha detto 'basta', l'ho persa alla 13 e alla Misano 1 e ho deciso di gestire. Tutto è venuto fuori per colpa della partenza, non sono riuscito a far riattaccare la frizione, mi ha slittato tanto e ho perso lo spunto. Ho dovuto mollare, ma finire di nuovo a terra non era il caso". Poi rassicura sulle sue condizioni fisiche: "Ho qualche fitta, ma posso guidare al 100%"

