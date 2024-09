Finiscono nel peggiore dei modi le qualifiche di Marc Marquez a Misano: il pilota Gresini cade a tre minuti dalla fine della sessione in curva 15: chiusura di avantreno per il catalano, che scivola nella ghiaia e non riesce a completare il secondo time attack. Sarà così costretto a partire in terza fila, dalla 9^ casella. Guarda la scivolata nel VIDEO sopra

MISANO, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE