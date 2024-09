Mir non parteciperà al GP di San Marino e della Riviera di Rimini: il pilota Honda ha la gastroenterite, che l'aveva già tenuto fuori nella giornata di Libere e pre-qualifiche. Le sue condizioni sono migliorate nella notte, per poi peggiorare nuovamente questa mattina. Per questo motivo, in accordo con lo staff medico guidato dal Dr. Charte, lo spagnolo salterà tutto il weekend italiano, cercando di tornare in pista per i test di lunedì 9 settembre

