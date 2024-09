Doppietta Tricolore nelle qualifiche di Misano: Arbolino scatterà dalla pole in Romagna, affiancato da Vietti e dal giapponese Ogura, che 'vince' ancora il duello Mondiale in Moto2 con l'attuale leader della classifica Garcia. Foggia partirà dalla 18^ posizione, più indietro Mattia Pasini. Domenica la gara alle 12.15 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Doppietta italiana in Moto2. Arbolino e Vietti, come Bagnaia e Morbidelli in Motogp, con la differenza di un Bezzecchi che ha chiuso il discorso sulla prima fila in top class. Il fattore campo s’è fatto sentire alla fine. Vietti era già in pole quando s’è visto sfilare il posto da sotto la moto, con qualche rammarico, per solo 11 millesimi, "regalati" al connazionale che lo seguiva in scia (e che poi l’ha ringraziato a risultato ancora caldo). "Ho visto Tony, potevo fare meglio l’ultimo giro, ma ho fatto un errorino - ha detto Vietti -. Spero di fare meglio domani". "In realtà ho preso Cele come riferimento - ha spiegato il milanese -. ma un aiutino ci può stare dopo aver lavorato da solo da venerdì". La Moto2 non vede gli italiani protagonisti da tempo, la gara di Misano potrebbe rompere la sequenza negativa. Vietti c’era riuscito a Silverstone (terzo) e soprattutto in Austria (primo posto). Arbolino ce l’ha fatta ad Aragon, salendo sul podio domenica scorsa. Segnali di ripresa, a cui affidarsi per la gara di domenica. In un Mondiale dove si gioca soprattutto a “ciapa no”, dove nessuno finora ha davvero preso le redini del campionato, ogni scenario è possibile.