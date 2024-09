David Alonso strappa quella che poteva essere la prima pole in carriera per Luca Lunetta, che aveva appena segnato il primo tempo con un super giro, battendo Veijer. Dopo il primo podio ad Aragon, il pilota italiano vuole ripetersi nel Gran Premio di casa, intitolato a Marco Simoncelli, il cui numero 58 ritorna in pista sulla carena di Lunetta

Quando all’ultimo minuto ti passa davanti uno come David Alonso, forse si può anche abbozzare. Non è facile da digerire, sul circuito di casa, davanti al pubblico che con quel numero 58 si emoziona ancora. Luca Lunetta ha assaporato l’euforico piacere della prima pole della carriera solo per pochi secondi. Con un giro super aveva appena messo dietro Collin Veijer, tra i piloti più veloci della Moto3. Ortola e Piqueras sono arrivarti sul traguardo subito dopo l’olandese, in apparente vantaggio sul romano che nell’ultimo tratto evidentemente ha guidato benissimo. Dietro pure loro. Poi è arrivato il fenomeno Alonso che gli ha rifilato quattro decimi. D’altronde il colombiano comanda indisturbato il mondiale. E quindi Lunetta può dirsi soddisfatto.