A Misano abbiamo il primo verdetto di questa stagione: Hector Garzo si è laureato campione del mondo di MotoE dopo il 4° posto in gara-1 a Misano. Decisiva la caduta di Zannoni a due giri dalla fine, che fa guadagnare allo spagnolo i punti sufficienti per chiudere aritmeticamente i conti. Niente da fare, dunque, per Casadei, che ha lottato fino all'ultimo vincendo la prima corsa odierna sul circuito 'Marco Simoncelli'. Rivivi l'ultimo giro nel VIDEO sopra

