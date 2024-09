Luca Marini non prenderà parte alla gara di casa a Misano: il pilota Honda ha la febbre e non scenderà in pista. L'obiettivo è tornare per i test di lunedì 9 settembre, sempre sul circuito romagnolo. Weekend difficile per Honda che perde tutti e due i piloti: Mir ha infatti saltato tutte le sessioni fin dal venerdì a causa di una gastroenterite

MISANO, LA GARA LIVE