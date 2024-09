Vittoria da favola di Angel Piqueras, che vince in rimonta il GP di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto3, battendo in volata Holgado. Sul podio anche Ortola, mentre David Alonso chiude settimo con penalità. Penalizzato anche il nostro Luca Lunetta, 9° al traguardo: l'italiano ha messo la ruota sulla riga della piazzola di partenza e il suo sensore è scattato, portando a un long lap penalty che gli ha pregiudicato la gara

Per una spanna, un’inezia, si può vincere una gara. Una vittoria col sapore di una favola, quella di Angel Piqueras, autore di una rimonta memorabile. Per una spanna si può anche sciupare una grande occasione, come è capitato a Luca Lunetta, che ha pagato con una penalità pesante la partenza anticipata, (di un’inezia, quasi impercettibile). Due facce di una giornata che ha regalato una vittoria inattesa al team Leopard, grazie al rookie migliore del campionato.

Sul podio Holgado e Ortola, penalizzato David Alonso

Scattato davanti, col fardello di un doppio long lap da scontare, lo spagnolo ha recuperato tutti, agganciando il gruppetto di testa a due giri dalla fine. L’ultimo passaggio se lo ricorderà a lungo: sorpassi senza complimenti e l’arrivo in volata con Holgado, uno che non scherza in pista. Dietro s’è lasciato Ortola, che già accarezzava sogni di vittoria, e uno sconsolato Alonso, rimasto per una volta fuori dal podio. Il colombiano, come sempre guardingo e incisivo nel finale, aveva il podio nel mirino, ma ha subito l’arrivo furioso di Piqueras (che non ha dato scampo a nessuno), ma soprattutto il sorpasso fin troppo aggressivo di Ortola che l’ha spostato di peso. Poi ci s’è messo pure Veijer che l’ha mandato lungo, con le ruote sul verde. Risultato: Alonso s’è beccato pure una penalità a traguardo tagliato, e ha dovuto scalare dal sesto al settimo posto.

Giallo in partenza per Lunetta: "Mi spiace, ci starò più attento"

Allo sfortunato Lunetta, che alla fine ha recuperato fino al nono posto (era fuori dai 15 dopo il secondo long lap) girando sui tempi dei migliori, resta la magra consolazione di essere il primo degli italiani al traguardo. Ma la frustrazione per l’occasione mancata è maggiore: "Mi spiace tantissimo - ha raccontato -, mi sentivo davvero forte, e quando ho letto long lap non ci credevo. Ho dato tutto per rimontare ma è andata così. Mi spiace molto per tutti quelli che sono venuti qui a vedermi". Le immagini in tv non hanno mostrato un’infrazione evidente, la sua moto s’è mossa insieme a quella degli altri ma essendo la sua ruota posizionata sulla riga ha fatto scattare il sensore prima. "Mi posiziono sempre così, vicino alla riga. Ci starò più attento in futuro. E’ esperienza anche questa".

Il risultato degli altri italiani

Il resto della pattuglia italiana non ha brillato sul circuito di casa: Bertelle dopo essere restato a lungo in top ten è scivolato al diciassettesimo giro; Nepa è stato risucchiato indietro, da ottavo a quattordicesimo, Farioli ha chiuso alle spalle del compagno di squadra Lunetta, Carraro ha pagato con un long lap di penalità un track limit e ha chiuso sedicesimo.