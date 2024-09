Livrea speciale per il team Gresini nel Gran Premio di casa: i fratelli Marquez correranno la gara a Misano con una riproduzione dei colori della Garelli anni '80 in onore di Fausto, indimenticato fondatore della scuderia. La stessa carena è scesa in pista nella gara di Silverstone, quando il Motomondiale ha festeggiato i 75 anni. E l'anno scorso, sempre a Misano, un divertente siparietto con Marc Marquez al centro dei rumors di mercato

