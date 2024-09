Incidente al primo giro per Alvaro Bautista nella Superpole Race di Magny-Cours: il pilota di Ducati Aruba sbaglia la frenata in curva 7, toccando Bradley Ray e rotolando nella ghiaia. Brutta botta per il due volte campione del mondo Superbike, che ha riportato una frattura all'ottava costola. Per questo motivo è stato dichiarato unfit e non prenderà parte a Gara 2. Guarda l'incidente nel VIDEO sopra

