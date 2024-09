Tuuli batte Caricasulo in Gara 1 di Supersport, poi Montella si prende Gara 2 davanti a Manzi e Huertas. Primo successo per Calatayud in Supersport 300, domenica è il turno di Buis MOTOGP, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA A MISANO

La vicenda delle classi Supersport a Magny-Cours è stata complicata dalla pioggia, che ha condizionato la Superpole e lo svolgimento di Gara 1 per entrambe. Quella della Supersport, peraltro, è stata posticipata da sabato a domenica mattina e accorciata a soli dodici giri. Su un tracciato asciutto in traiettoria, ma bagnato al di fuori, quasi tutti i piloti hanno scelto con profitto la gomma slick. Un uomo ha svettato su tutti: è il finlandese Niki Tuuli, che con la Ducati del team EAB Racing ritrova il successo dopo due anni.

Secondo posto per Caricasulo Il secondo posto va all’italiano Federico Caricasulo, che precede Glenn Van Straalen e regala al team MotoZoo il primissimo podio. Il leader del mondiale Adrian Huertas non va oltre la quarta piazza, ma pone Can Oncu tra sé e Yari Montella: l’alfiere di Barni Spark ha scontato un long lap penalty per un contatto proprio con Huertas e non è andato oltre la sesta posizione, meditando rivalsa nel pomeriggio sull’asciutto completo.

Montella vince Gara 2 In Gara 2, infatti, il pilota campano si è imposto in maniera perentoria in una corsa a tre con Huertas e Stefano Manzi (caduto in mattinata). Gli inseguitori hanno vanificato la sua iniziale fuga, ma nelle fasi finali Montella ha risposto a Manzi riprendendo il comando e siglando la quinta vittoria stagionale. Podio per Manzi e Huertas, appunto, con l’ottimo Tom Booth-Amos in quarta posizione davanti a Jorge Navarro, a Van Straalen e alla wild card Corentin Perolari su Honda; ritirato Caricasulo.

La classifica di Supersport dopo Magny-Cours

Prima vittoria in Supersport 300 di Calatayud In Supersport 300, complice il bagnato di Gara 1, i veri protagonisti del weekend sono stati i fratelli indonesiani Aldi Satya Mahendra e Galang Hendra Pratama. Il primo, pilota di BR Corse, ha conquistato la pole position e ha dato battaglia fino al secondo posto nella corsa del sabato pomeriggio, conclusa con la prima vittoria in carriera per Unai Calatayud. Galang ha chiuso il podio in terza piazza, mentre Kevin Sabatucci è stato il miglior italiano (6°).

A Buis Gara 2 I due fratelli hanno concluso Gara 2 nell’ordine inverso, quando a spuntarla sull’asciutto è stato Jeffrey Buis. Hendra secondo, Mahendra terzo, con quest’ultimo che guadagna la testa della classifica sfruttando un weekend no di Loris Veneman (sedicesimo e quarto) e Inigo Iglesias (settimo e poi lanciato a terra in un contatto con Mirko Gennai). Elia Bartolini, nono, precede Matteo Vannucci ed è il miglior italiano nonostante abbia tagliato il traguardo cadendo, coinvolto in una carambola a tre.

La classifica di Supersport 300 dopo Magny-Cours