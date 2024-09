Superbike, Razgatlioglu non parteciperà al round di Cremona

Razgatlioglu non scenderà in pista a Cremona in seguito all'infortunio riportato durante il weekend francese a Magny-Cours. Al suo posto correrà Markus Reiterberger. L'obiettivo è tornare ad Aragon per continuare la lotta per il campionato, di cui è leader con 55 punti di vantaggio su Bulega

