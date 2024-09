La MotoGP torna a Misano per il Gp dell'Emilia-Romagna in programma dal 20 al 22 settembre sul circuito di Misano. Importante novità per la giornata di domenica, con il solito programma che è anticipato di un'ora: la top class scatterà alle 13, preceduta da Moto3 (alle 10) e Moto2 (alle 11:15). Emozioni da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

La MotoGP torna in pista per il quattordicesimo appuntamento del Mondiale e lo fa di nuovo a Misano per il Gp dell'Emilia-Romagna dal 20 al 22 settembre. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista venerdì con le FP1 alle 10:40 e le Pre-qualifiche alle 15. Sabato pomeriggio, al termine delle FP2 alle 10:10, scatta la caccia alla pole con le qualifiche alle 10.45, mentre alle 14:55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint Race. Importante novità per la giornata di domenica: tutto il programma è anticipato di un'ora per non essere in contemporanea con il GP di Formula 1 in scena a Singapore. Il semaforo verde della MotoGP scatterà alle ore 13; la top class sarà come sempre anticipata dalla Moto3 alle 10 e dalla Moto2 alle 11:15. Tutto il fine settimana sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.