Nella conferenza del giovedì a Misano, Bagnaia ha parlato del suo legame con la casa di Borgo Panigale: "Io amo la Ducati e la Ducati ama me. Ma mai dire mai. Se potessi, rimarrei qui per tutta la mia carriera". Sui fischi a Marquez sul podio: "E' una mancanza di rispetto, ma non succede solo in Italia".

"Non useremo le novità provate nei test"

Intanto Bagnaia deve concentrarsi sul GP Emilia-Romagna, seconda gara consecutiva a Misano dopo i test. "Conosciamo gomme e set up, possiamo lavorare sui dettagli, ma tutti i piloti saranno più competitivi dopo i test. Il livello sarà più alto, ma almeno farà meno caldo e quindi dovremmo avere meno problemi sullo pneumatico anteriore". Pecco non userà nulla delle novità provate nei test, il lunedì dopo la gara. "Non sono pronto per usarle adesso, forse nemmeno per il resto della stagione, ma abbiamo buone indicazione per il 2025". La festa sul podio al termine di Misano 1 è stata guastata dai fischi a Marc Marquez. Bagnaia li condanna: "Gli haters continueranno sempre a odiare ed è qualcosa che non capisco. Sembra che succeda solo in Italia, ma in realtà capita anche da altre parti. A me è successo quando ho vinto a Barcellona. I fischi sono una mancanza di rispetto verso chi s’impegna al massimo e cerca di migliorare di gara in gara. Succede in tutti gli sport, ma sarebbe bello se il nostro sport fosse un po’ più pulito". Marquez è un tema caldo. Gli chiedono della rinnovata polemica di Rossi sul finale del 2015. In un video pubblicato da Migno sul suo profilo social, Valentino è tornato ad accusare lo spagnolo di avergli volutamente fatto perdere quel Mondiale. Pecco liquida, quasi infastidito, la domanda: "Sono fuori da questa polemica, non gareggiavo ai quei tempi, non m'interessa".