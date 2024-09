Si torna a Misano per il secondo weekend sul circuito italiano. Nella conferenza piloti, Bezzecchi ripercorre la gara passata: "Non è stato un cattivo weekend, avevo qualche problema sul time attack, è un problema che ho nei primi giri di ogni gara". Sarà l'ultima Misano su Ducati VR46 per lui: "Vorrei riuscire a fare un altro podio prima di lasciare il mio team". Il GP Emilia-Romagna è in diretta su Sky e in streaming su NOW: domenica 22 settembre la gara è alle 13

