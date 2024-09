La prima sessione di prove si è svolta per metà su pista bagnata e nella seconda metà con una pista che lentamente si è asciugata: il più veloce è stato Marc Marquez con 1:32.082, seguito dalla coppia Pramac con Martin al 2° posto (+0.063) e Morbidelli al 3° posto (+0.186). Bagnaia al 4° posto (+0.291). Pre-qualifiche in programma alle 15. Domenica 22 settembre la gara della MotoGP è alle 13: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

