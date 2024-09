La MotoGP correrà in Ungheria: Balaton Park ospiterà per la prima volta il Motomondiale nel 2025. Le date provvisorie vanno dal 22 al 24 agosto. "Siamo felici di annunciare che il Balaton Park farà parte del calendario 2025 della MotoGP e della Superbike", afferma Carmelo Ezpeleta, "Il circuito si trova in una posizione spettacolare, sarà una destinazione fantastica per il pubblico che verrà a vedere lo sport più emozionante del mondo dal vivo". Per il 2025 saranno apportate modifiche alle infrastrutture e ai servizi per poter ospitare il pubblico: "I lavori per preparare l'impianto a questo storico debutto sono in corso", spiega il CEO di Dorna, "Si tratterà di un nuovo capitolo nella storia ungherese dei Gran Premi su due ruote. Torneremo in un mercato chiave dell'Europa centrale: non vedamo l'ora". L'Ungheria, infatti, ha già ospitato tre Gran Premi di MotoGP, dal 1990 al 1993, ma per il circuito di Balaton Park è l'esordio assoluto.