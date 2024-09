Il milanese è il più veloce nel venerdì di Misano, seguito da Canet Moreira, 6° Ogura, attuale del leader del Mondiale. In top ten anche Foggia (9°), Vietti 11°. Sabato caccia alla pole dalle 13.40, domenica la gara di Moto2 alle 11.15. Tutto il Gran Premio di Emilia-Romagna è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Di nuovo davanti, torna protagonista Tony Arbolino . Dopo due gare convincenti che non ripagano certo la partenza in salita del suo Mondiale, il milanese sembra aver ritrovato fiducia e motivazioni. E quel ruolo da protagonista che tutti si aspettano da lui. Tony ha chiuso al primo posto la prima giornata di prove a Misano, rifilando quasi quattro decimi ad Aron Canet . Nemmeno Ogura , leader del campionato, è riuscito ad avvicinarlo, finendo staccato di oltre quattro decimi, in sesta posizione dietro Joe Roberts . Terzo tempo per il brasiliano Moreira , davanti ad Aldeguer , alla ricerca di un riscatto dopo quattro gare anonime.

Foggia torna in top-10, poi Vietti

In top ten entra anche Dennis Foggia, inizio incoraggiante per il romano che si mette dietro Joe Dixon; l’inglese non sembra gradire troppo le curve di Misano che due settimane prima era rimasto lontano dal podio dopo cinque gare sfavillanti. Undicesimo Celestino Vietti, protagonista in qualifica due settimane prima sullo stesso circuito, ma meno incisivo per ora. Ancora una partenza in salita per Sergio Garcia, entrato per un soffio nei primi 14. Il pilota di Boscoscuro, al netto di una condizione fisica non certo al top, fatica a ritrovare lo smalto della prima parte del mondiale. Venerdì tutto da decifrare anche per Alonso Lopez, al momento solo diciassettesimo.