Adrian Fernandez è stato il più veloce nel venerdì di Misano davanti a Holgado e Piqueras, 6° Nepa, primo tra i piloti italiani. Lunetta e Bertelle fuori dal Q2. Brutta caduta per Roulstone, uscito dolorante alla spalla destra e al fianco. Sabato le qualifiche della Moto3 (dalle 12:45), domenica il GP Emilia-Romagna alle 10: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Adrian Fernandez apre le danze del Gran Premio dell’Emilia Romagna . Per la gioia del team Leopard che si lustra gli occhi anche con Angel Piqueras , vincitore in rimonta di Misano 1 (dopo aver scontato un long lap di penalità) e ripartito molto bene nel primo venerdì del secondo appuntamento romagnolo. Il rookie spagnolo ha firmato il terzo miglior tempo, dietro Holgado che due settimane prima era finito sul secondo gradino del podio. Manca all’appello, per ora, il leader del Mondiale David Alonso che forse non ha spinto a fondo, accontentandosi dell’ottavo tempo.

Lunetta fuori dal Q2, incidente per Roulstone

Per ora, tra i qualificati alla Q2, entrano ovviamente Veijer (quarto), Ortola (settimo) e Rueda (nono). Detto di Nepa, per ora si qualificano anche Farioli, caduto e ripartito in stile crossistico, e Riccardo Rossi, undicesimo. Luca Lunetta è invece rimasto fuori, per 42 millesimi, insieme a Bertelle finito alle sue spalle col sedicesimo cronologico. Altre notizie: Roulstone è incappato in una brutta caduta in uscita di curva, che l’ha lascito piuttosto dolorante alla spalla destra e al fianco; Munoz dovrà invece scontare un doppio long lap in gara, per partenza anticipata nella gara precedente.