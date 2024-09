"Ciao Luca Salvadori 23". Questo è il messaggio presente sul cupolino delle Ducati di Bagnaia e Bastianini. Il campione del mondo aveva anticipato che avrebbe ricordato il pilota lombardo, morto a 32 anni in un incidente a Frohburg durante una tappa dell'IRRC. "Non sarà facile fare un omaggio per lui, perché nulla potrà compensare la sua perdita, ma proverò a portarlo con me perché era meraviglioso", aveva dichiarato Pecco in conferenza stampa a Misano

